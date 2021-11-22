Москва, 22 ноября, 2021, 09:34 — ИА Регнум. В Москве инновационно-образовательный комплекс «Техноград» на ВДНХ с 23 ноября запускает новый онлайн-курс для бизнесменов, сообщается на портале мэра столицы.

Иван Шилов, ИА REGNUM Бизнес

Предпринимателей научат, как гибко и дипломатично руководить коллективом при помощи soft skills, так называемых мягких навыков. Онлайн-курс «Ключевые soft-навыки руководителя в бизнесе» включает в себя шесть занятий.

На занятиях бизнесмены узнают о последних трендах в бизнес-администрировании, а также отработают навыки эффективного лидера, продавца и коммуникатора. Обучение бесплатное.

ИА REGNUM ранее сообщало, в Москве инновационно-образовательный комплекс «Техноград» на ВДНХ запускает новый онлайн-курс «Маркетолог в социальных сетях».

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