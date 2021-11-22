Воронеж, 22 ноября, 2021, 09:34 — ИА Регнум. Посетителей и сотрудников трёх торговых центров в Воронеже эвакуировали вечером 21 ноября. Сообщения об эвакуации опубликовали воронежцы в социальных сетях.

Алексей Колесников ИА Красная Весна Кинологи

Эвакуация проводилась во второй половине дня сначала в ТРК «Арена», а затем в ТК «Воронежский» и в ТК «Армада».

Причиной эвакуации стали поступившие анонимные сообщения о минированиях. На место прибыли экстренные службы, проверка ничего опасного не выявила. После завершения работы специалистов сотрудники и покупатели вернулись в ТЦ, сообщили «Вести Воронеж».

Как сообщало ИА REGNUM, 15 ноября в Москве взрывное устройство искали в Останкинской телебашне — также после анонимного сообщения. Опасных предметов не обнаружили.