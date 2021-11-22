Красногвардейский район, Оренбургская область, , 09:32 — REGNUM В Оренбургской области по факту незаконного складирования опасных отходов на территории Красногвардейского района возбуждено уголовное дело. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщил старший помощник руководителя СУ СКР по региону Радик Галимов.

Размещение опасных отходов Oren.sledcom.ru

Процессуальное решение принято на основании материалов прокурорской проверки. Следователи усмотрели признаки преступления по части 1 статьи 247 УК РФ («Нарушение правил обращения экологически опасных веществ и отходов»).

Выяснилось, что самарская компания, не имея разрешения разметила отходы бурения (буровой шлам) без специального (защитного) покрытия, что могло повлечь повреждение плодородного слоя почвы на земельном участке сельхозназначения. Установлено, что коммерческая организация специализируется на обработке и утилизации опасных отходов.

В рамках уголовного дела назначена судебная экспертиза для оценки ущерба окружающей среде. В администрации Красногвардейского района Оренбургской области изъяты необходимые документы, допрашиваются работники самарской компании и чиновники администрации района.