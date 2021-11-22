Пекин, 22 ноября, 2021, 09:32 — ИА Регнум. Власти Китая в июне провели испытания своей гиперзвуковой ракеты с планирующего глайдера, который движется на скорости, в пять раз превышающей скорость звука, сообщает Financial Times.

Nationalinterest.org Гиперзвуковое оружие в действии

По данным издания, во время испытаний от гиперзвукового глайдера над Южно-Китайским морем отделилась ракета класса воздух-воздух.

Как пишет газета, специалисты пока не поняли, как Пекину удалось обойти ограничения, накладываемые законами физики. Данную технологию еще не применяла ни одна страна до этого, отметили специалисты.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее заместитель председателя Комитета начальников штабов Вооружённых сил США генерал Джон Хайтен заявил, что наращивание Китаем военного потенциала в перспективе позволит Пекину нанести удар первым.

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