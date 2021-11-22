Биробиджан, 22 ноября, 2021, 09:44 — ИА Регнум. Нетрезвый водитель в Еврейской автономии не справился с управлением автомобилем. В ДТП пострадали трое детей, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 22 ноября в ГИБДД УМВД региона.

Иван Шилов ИА REGNUM ДТП

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Автомобиль ехал по федеральной автодороге Чита — Хабаровск. Водитель находился в состоянии алкогольного опьянения и не имел прав на управление транспортом. Инспекторы ДПС также установили, что машина двигался со слишком высокой скоростью.

Водитель не справился с управлением, иномарка перевернулась и улетела в кювет. Всего в автомобиле было четыре пассажира, все они получили травмы различной степени тяжести.

Как сообщало ИА REGNUM, на четырёх автомобильных дорогах Еврейской автономной области введены ограничения на движение общественного транспорта. Сложная дорожная ситуация 22 ноября возникла из-за снегопада и метели. Отменены автобусные рейсы, автомобилистам рекомендовано также повременить с поездками на дальние расстояния.