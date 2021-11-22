Нью-Дели, , 09:31 — REGNUM Из-за сильных муссонных ливней и вызванных ими наводнений в юго-восточном индийском штате Андхра-Прадеш погиб как минимум 41 человек и еще свыше 100 человек числятся как пропавшие без вести. Об этом 22 ноября сообщает газета The Times of India.

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Уточняется, что муссонные ливни начались вечером 18 ноября и в результате этого была нарушена нормальная жизнь в округах Раяласима и Неллоре, в которых 1316 деревень оказались затоплены.

Кроме того, отмечается, что в результате вызванных ливнями наводнений город Тирупати оказался отрезанным от внешнего мира, так как с ним из-за обрушения мостов было прервано железнодорожное и автомобильное сообщение.

Также указывается, что в спасательных операциях принимают участие вертолеты ВВС и службы по борьбе со стихийными бедствиями и добавляется, что правительство штата Андхра-Прадеш объявило, что семьи погибших получат по 500 тыс. рупий (около $6,7 тыс.).

Как сообщало ИА REGNUM, 20 ноября стало известно, что в штате Андхра-Прадеш на юго-востоке Индии в результате вызванных муссонными ливнями наводнений погибли не менее 17 человек.