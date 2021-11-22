Тбилиси, 22 ноября, 2021, 09:33 — ИА Регнум. Государственный долг Грузии по итогам девяти месяцев 2021 года составил 28,9 миллиарда лари (около $9,3 млрд). Об этом 22 ноября сообщает пресс-служба минфина страны.

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По данным министерства, основная часть задолженности — внешний долг. Он составил 23,4 млрд (около $7,5 млрд) или 81% от общего госдолга. Это — кредиты от международных финансовых организаций на инфраструктурные проекты.

Сообщается, что средневзвешенный срок кредитов Грузии составил 20,8 года. Средневзвешенный процент по кредиту составил 0,97% ВВП. С января по сентябрь на обеспечение внешних долгов было потрачено 2,6 млн лари (около $840 тыс.), в том числе 216,8 тыс. лари (около $70 тыс.) — на оплату процентов. России грузинская сторона должна 28,4 млн лари (около $9 млн).

Стоит отметить, что на начало 2021 году госдолг Грузии составлял 31,57 млрд лари. Он превышал 60% ВВП.