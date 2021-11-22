Пхеньян, 22 ноября, 2021, 09:28 — ИА Регнум. Глава КНДР Ким Чен Ын направил 22 ноября поздравительную телеграмму президенту Ливана Мишелю Ауну. Соответствующая информация опубликована на официальном сайте северокорейского внешнеполитического ведомства.

Иван Шилов ИА REGNUM Ким Чен Ын

Согласно опубликованным данным, северокорейский лидер поздравил президента, правительство и народ Ливана с 78-й годовщиной независимости республики, а также пожелал им больших успехов в работе на благо политической стабильности и национальной сплоченности страны.

Как сообщало ИА REGNUM, 18 ноября Ким Чен Ын поздравил султана и народ Омана с Днём независимости.

Читайте также: Ким Чен Ын поздравил султана и народ Омана с Днём независимости