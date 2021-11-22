Кызыл, , 09:28 — REGNUM Пять детей из Тувы с врождёнными патологиями сердца отправят на лечение в Монголию. Об этом сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе министерства здравоохранения республики по итогам визита группы врачей из монгольской организации «Служба без границ».

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В делегацию вошли врачи-кардиологи во главе с известным в своей стране детским кардиохирургом Бунданом Болдсайханом. В Монголии они ездят в отдаленные, труднодоступные местности, проводят отбор детей на операции, а также посетили ряд стран, в том числе Киргизию и Непал.

«После обследования врачи отбирают детей для операции в Монголии за счёт благотворительных сборов. В своих поездках монгольские врачи обмениваются опытом, продвигают передовые малоинвазивные методы оперативного лечения сердце среди детей», — отметили в минздраве.

Монгольские врачи в ходе трёхдневного визита в Туву посетили несколько медицинских организаций, в том числе проведя осмотр новорожденных детей с врожденными патологиями сердца. В результате они пригласили в свою клинику пять детей для проведения операции на безвозмездной основе.