София, , 09:28 — REGNUM В ходе заключительного тура выборов президента Республики Болгария убедительную победу одержал действующий глава болгарского государства Румен Радев. Об этом 22 ноября со ссылкой на Центризбирком РБ сообщила софийская газета «Сега».

Согласно официальной информации, по состоянию на 8.00 местного времени (9:00 мск) после обработки 99,85% протоколов, за кандидатуру Р. Радева проголосовали 66,7% избирателей, за его оппонента Анастаса Герджикова — 31,82%. При этом около полутора процентов жителей Болгарии не поддержали ни одного из кандидатов.

Напомним, второй этап президентских выборов в Болгарии и за ее пределами прошел 22 ноября. В голосовании приняли участие около 2,3 миллионов человек, или 24% граждан РБ, обладающих избирательным правом. Зарубежные электоральные участки голосования были открыты в 68 станах мира, включая Российскую Федерацию.