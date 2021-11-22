Белый дом следит за ситуацией с наездом на рождественском параде
Вашингтон, 22 ноября, 2021, 09:27 — ИА Регнум. Белый дом следит за развитием событий в американском городе Уокешо в штате Висконсин, в результате наезда автомобиля на участников рождественского парада несколько человек погибли, еще десятки пострадали. Об этом сообщает BBC со ссылкой на чиновника администрации президента США.
«Белый дом пристально следит за ситуацией в Уокешо, наши сердца со всеми, кого затронули эти ужасные события», — подчеркнул представитель Белого дома.
По его словам, федеральные власти «предложили руководству штата и города любую необходимую поддержку». Он также добавил, что президент США Джозеф Байден был проинформирован о случившемся.
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Как сообщало ИА REGNUM, трагедия в Уокешо разыгралась 21 ноября ближе к вечеру по местному времени. На опубликованных в интернете кадрах видно, как красный спортивный внедорожник врезается в толпу людей, пришедших на рождественский парад.
По данным полиции, пять человек погибли и более сорока получили ранения, включая детей. Полицейские задержали «человека, представляющего интерес для следствия», при этом не сообщается, идёт ли речь о водителе автомобиля, протаранившего толпу.