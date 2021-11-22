Вашингтон, 22 ноября 2021, 09:26 — REGNUM На фоне обострения ситуации на юго-востоке Украины Западу не следует забывать о проведенных Россией «красных линиях», предостерегает официальная Москва. Об этом пишет Марк Эпископос в статье, вышедшей 21 ноября в The National Interest.
Путин обвинил Киев в невыполнении Минских соглашений — документа, направленного на возвращение «сепаратистских» Донецкой и Луганской Народных Республик обратно в состав Украины.
Все более острая риторика Кремля сопровождается, по мнению экспертов, первыми признаками нарастающей подготовке России к военной эскалации на востоке Украины. По словам Майкла Кофмана, возглавляющего программу исследования России в Американском Центре военно-морского анализа (Center for Naval Analyses, CNA), напрямую связал обширные военные накопления России на границе с Украиной, которые имели место в начале нынешнего года, и недавней активностью российских войск в том же регионе.
По словам аналитика, действия России не носят запланированного характера и не спровоцированы какими-либо конкретными военными угрозами, исходящими из Киева. Он отверг объяснение, часто цитируемое во время предыдущих обострений на востоке Украины, что Москва просто пытается удержать Киев от начала военного наступления на поддерживаемых Россией сепаратистов в Донбассе.
Напротив, отмечает Кофман, эти маневры являются частью более широкой тенденции в российском стратегическом мышлении по украинскому конфликту и в вопросе отношений Киева с Западом. Аналитик пояснил, что полномасштабное вторжение России на Украину не представляется неизбежным, но добавил, что «в ближайшие месяцы что-то может произойти», поскольку российские воинские части продолжают оставаться в регионе.
Дмитрий Суслов, заместитель директора Центра комплексных европейских и международных исследований увидел в выступлении Путина «послание» НАТО, ЕС и США. Кремль в понимании Суслова глубоко недоволен готовностью Запада потакать стремлению президента Украины Владимира Зеленского пересмотреть Минские соглашения или вообще «саботировать» их выполнение. Аналитик добавил, что Москва рассматривает военное сотрудничество между Западом и Киевом как попытку ввести «Украину в НАТО через черный ход».
Путин и высшие чиновники России все больше обеспокоены тем, что Украина может в одностороннем порядке принять решение развернуть у себя базы и другую военную инфраструктуру НАТО или США, практически не принимая на себя де-факто роль государства-члена альянса. Суслов уверен, что будущее Украины и американо-российских отношений зависит от того, смогут ли Путин и Байден прийти к «взаимоприемлемому modus vivendi» по Украине, включающему, в немалой степени, существенную перекалибровку западных политических взглядов и военных обязательств перед Киевом в его продолжающемся конфликте с Москвой.
Даже забив тревогу по поводу перспективы открытого военного конфликта, Путин призвал министра иностранных дел России Сергея Лаврова «добиваться серьезных долгосрочных гарантий безопасности России» на восточном фланге НАТО.