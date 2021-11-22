Вашингтон, , 09:26 — REGNUM На фоне обострения ситуации на юго-востоке Украины Западу не следует забывать о проведенных Россией «красных линиях», предостерегает официальная Москва. Об этом пишет Марк Эпископос в статье, вышедшей 21 ноября в The National Interest.

«В числе наиболее острых, чувствительных, конечно, для нас это внутриукраинский кризис. Пока он далек от завершения, к сожалению», — заявил президент России Владимир Путин 18 ноября на расширенном заседании коллегии МИД РФ.

Путин обвинил Киев в невыполнении Минских соглашений — документа, направленного на возвращение «сепаратистских» Донецкой и Луганской Народных Республик обратно в состав Украины.

«Нужно учитывать, что западные партнеры обостряют ситуацию поставками Киеву летального современного вооружения, проведением провокационных военных маневров в Черном море — да и не только в Черном море, но и в других регионах, близких к нашим границам», — добавил российский лидер.

Все более острая риторика Кремля сопровождается, по мнению экспертов, первыми признаками нарастающей подготовке России к военной эскалации на востоке Украины. По словам Майкла Кофмана, возглавляющего программу исследования России в Американском Центре военно-морского анализа (Center for Naval Analyses, CNA), напрямую связал обширные военные накопления России на границе с Украиной, которые имели место в начале нынешнего года, и недавней активностью российских войск в том же регионе.

«На самом деле это не два разных и отличных друг от друга событий», — подчеркнул Кофман на мероприятии аналитического центра.

«Это одна серия событий, которые разворачиваются с самого начала года», — добавил он.

По словам аналитика, действия России не носят запланированного характера и не спровоцированы какими-либо конкретными военными угрозами, исходящими из Киева. Он отверг объяснение, часто цитируемое во время предыдущих обострений на востоке Украины, что Москва просто пытается удержать Киев от начала военного наступления на поддерживаемых Россией сепаратистов в Донбассе.

Напротив, отмечает Кофман, эти маневры являются частью более широкой тенденции в российском стратегическом мышлении по украинскому конфликту и в вопросе отношений Киева с Западом. Аналитик пояснил, что полномасштабное вторжение России на Украину не представляется неизбежным, но добавил, что «в ближайшие месяцы что-то может произойти», поскольку российские воинские части продолжают оставаться в регионе.

«Похоже, что в течение года российским военным было приказано подготовиться к крупномасштабному военному столкновению с Украиной — занять такую позицию, чтобы они могли действовать в столь непредвиденных обстоятельствах», — отметил он.

«Я не думаю, что русские блефуют, когда предлагают начать войну из-за ситуации, которую они видят на Украине. Они доказали это раньше и развернули вооруженные силы таким образом, чтобы сделать это», — добавил Джордж Биб, вице-президент и директор по исследованиям Центра национальных интересов.

Дмитрий Суслов, заместитель директора Центра комплексных европейских и международных исследований увидел в выступлении Путина «послание» НАТО, ЕС и США. Кремль в понимании Суслова глубоко недоволен готовностью Запада потакать стремлению президента Украины Владимира Зеленского пересмотреть Минские соглашения или вообще «саботировать» их выполнение. Аналитик добавил, что Москва рассматривает военное сотрудничество между Западом и Киевом как попытку ввести «Украину в НАТО через черный ход».

Путин и высшие чиновники России все больше обеспокоены тем, что Украина может в одностороннем порядке принять решение развернуть у себя базы и другую военную инфраструктуру НАТО или США, практически не принимая на себя де-факто роль государства-члена альянса. Суслов уверен, что будущее Украины и американо-российских отношений зависит от того, смогут ли Путин и Байден прийти к «взаимоприемлемому modus vivendi» по Украине, включающему, в немалой степени, существенную перекалибровку западных политических взглядов и военных обязательств перед Киевом в его продолжающемся конфликте с Москвой.

Даже забив тревогу по поводу перспективы открытого военного конфликта, Путин призвал министра иностранных дел России Сергея Лаврова «добиваться серьезных долгосрочных гарантий безопасности России» на восточном фланге НАТО.

«Я не думаю, что русские на самом деле хотят вторгнуться на Украину. Они предпочли бы найти здесь способ достижения взаимопонимания, не требующий войны», — подчеркнул Биб. — Я считаю, что это решаемая проблема».

«Это то, с чем мы [США] сможем справиться, если проявим здесь немного дипломатической ловкости, смешав решительность и готовность попытаться найти выход из потенциальной ловушки, в которую мы можем здесь попасть», — заключил он.