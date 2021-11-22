Москва, , 09:26 — REGNUM Мэр Москвы Сергей Собянин 22 ноября в личном блоге рассказал о московской заявке на проведение всемирной выставки «Экспо-2030».

Сергей Собянин

Глава столицы рассказал, что правительство России подало заявку на проведение, и если будет одержана победа, то в 2030 году Москва примет главную выставку планеты. Он напомнил, что наша страна участвует в «Экспо» с самой первой выставки в 1851 году. Много раз отечественным павильонам удавалось произвести фурор.

«Но никогда еще «Экспо» не проводилось в России. И её столица Москва является самым очевидным претендентом на эту честь», — написал Собянин.

Если заявка Москвы одержит победу, то город на полгода «станет мировой столицей науки, промышленности и техники», отметил мэр. Он уверен, что России есть что показать на «Экспо», с другой стороны, выставка станет возможностью увидеть главные мировые достижения.