Висконсин, США, , 09:25 — REGNUM При наезде автомобиля на участников рождественского парада в городе Уокешо (штат США Висконсин) погибли не менее пяти человек и еще 40 пострадали. Об этом 22 ноября сообщает местное управление полиции на своей странице в соцсети Facebook.

ДТП Иван Шилов © ИА REGNUM

«На данный момент мы можем подтвердить смерть пяти человек, более 40 ранены. Однако эти цифры могут измениться по мере сбора дополнительной информации», — говорится в сообщении американских правоохранителей.

Как передавало ИА REGNUM, ранее телекомпания CNN со ссылкой на представителей местных больниц сообщила о 28 госпитализированных в результате трагического происшествия.