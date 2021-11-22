Владикавказ, 22 ноября, 2021, 09:25 — ИА Регнум. Студенты высших учебных заведений Северной Осетии продолжат учиться в дистанционном режиме. Такая форма обучения продлена для них до 1 декабря. Решение об этом приняли члены регионального оперативного штаба по противодействию коронавирусной инфекции.

Ольга Перегуд ИА Красная Весна Дистанционное обучение

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С предложением продлить «удалёнку» для студентов вузов выступил глава Роспотребнадзора Северной Осетии Алан Тибилов. При этом учащихся средних специальных учебных заведений предложено перевести на очное обучение с 22 ноября.

«Студенты учреждений среднего профессионального образования с новой недели продолжат обучение в очном формате. Вузы пока остаются на дистанционном обучении. Такое решение принято на заседании оперштаба по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции на территории РСО-Алания, которое прошло 19 ноября», — говорится в сообщении министерства образования РСО-Алании.

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