Перт, Австралия, , 09:38 — REGNUM Премьер-министра штата Западная Австралия Марка Макгоуэна пришлось увести в безопасное место после того, как он подвергся шквалу личных оскорблений, когда 21 ноября покидал собрание мэрии, окруженное разъяренными протестующими. Недовольные введением обязательной вакцинации окружили премьер-министра штата в Итоне, к югу от Перта, оскорбляя Макгоуэна и выкрикивая в его адрес оскорбительные замечания. Об этом 22 ноября сообщил телеканал Nine News.

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После неудачной попытки пообщаться с толпой Макгоуэн все же отметил журналистам, что ему удалось выслушать мнение протестующих, которые не являются стопроцентными противниками вакцинации от COVID-19, но выступают за предоставление людям выбора.

«Вчерашние демонстрации являются последней волной протестов и угроз в адрес премьер-министра, офис которого подтвердил, что никто не пострадал во время вчерашней встречи. Сообщается, что протестующие угрожали расправой и изнасилованием сотрудникам, работающих на Макгоуэна», — написали журналисты Nine News.

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