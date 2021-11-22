Канберра, , 09:27 — REGNUM Премьер-министр австралийского штата Квинсленд Анастейша Палащук, общаясь с журналистами 22 ноября, заявила, что «не имеет ни малейшего сожаления» по поводу введения обязательного ПЦР-тестирования на COVID-19 для приезжающих в ее штат жителей других регионов Австралии, передает телеканал Nine News.

ПЦР-тестрирование на COVID-19 Pskov.ru

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Дорожная карта правительства Квинсленда по снятию антикоронавирусных ограничений предусматривает, что вновь прибывшие лица должны быть полностью привитыми от COVID-19 и пройти тест на полимеразную цепную реакцию (ПЦР) на COVID-19 в течение 72 часов до въезда в штат. Однако цена такого теста составит 140 долларов.

На фоне критики по поводу столь завышенной цены Палащук осталась непреклонной и настояла на том, чтобы проведение ПЦР-тестов осталось в силе:

«Я хочу напомнить всем, что они необходимы и в других штатах … Это мера была введена и будет действовать по рекомендации министра здравоохранения».

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