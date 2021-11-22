Орск, Оренбургская область, 22 ноября, 2021, 09:20 — ИА Регнум. В городе Орске Оренбургской области произошел несчастный случай, жертвой которого стала восьмилетняя девочка. По факту гибели ребёнка возбуждено уголовное дело. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по региону.

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По данным следствия, тело школьницы обнаружено по месту проживания в частном жилом доме вечером 21 ноября. На кистях ребенка имелись телесные повреждения, характерные для электротравмы. Во время осмотра места ЧП следователи заметили вблизи умывальника металлический бак, наполненный водой, в которую помещен электрокипятильник, подключенный к электросети.

Отец девочки пояснил, что в доме отсутствует горячее водоснабжение, поэтому семья уже долгое время использует электрокипятильник для подогрева воды, необходимой в бытовых нуждах.

Уголовное дело возбудили по части 1 статьи 109 УК РФ («Причинение смерти по неосторожности»).