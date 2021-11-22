Каракас, 22 ноября, 2021, 09:19 — ИА Регнум. Президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил, что Соединённые Штаты должны ответить за похищение дипломата Алекса Сааба, прежде чем смогут возобновиться переговоры с правой оппозицией.

Иван Шилов ИА REGNUM Николас Мадуро

«США совершили очень серьёзный шаг — похитить члена правительственной делегации на переговорах в Мехико… Это правительство США воткнуло нож в спину диалога боливарианского правительства Венесуэлы и экстремистской оппозиции Гуаидо», — заявил он.

По его словам, в настоящее время условия для возобновления диалога с оппозицией отсутствуют. «Когда мы поймём, что условия появились, мы сообщим это стране», — резюмировал он.

Как сообщало ИА REGNUM, дипломата Алекса Сааба экстрадировали из Кабо-Верде по запросу из США по обвинениям в коррупционных преступлениях. Президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил, что арест проходил без ордера Интерпола. Россия также осудила экстрадицию Сааба.