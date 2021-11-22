Улан-Удэ, 22 ноября, 2021, 09:18 — ИА Регнум. В Бурятии за прошедшие сутки зарегистрировано восемь новых летальных случаев среди пациентов с коронавирусом. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе регионального оперативного штаба.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Скончались три человека в возрасте младше 65 лет и пять — старше этого возраста. Таким образом, общее число жертв COVID-19 в республике за весь период пандемии достигло 2128.

В ковидных стационарах республики, по данным на 22 ноября, лечатся 1241 пациент, состояние 1020 из которых осложнено внебольничной пневмонией. 118 тяжёлых больных находятся в реанимации, 87 подключены к аппаратам ИВЛ. На амбулаторном лечении остаются 4146 жителей.

«В настоящее время для лечения пациентов с COVID-19 перепрофилировано 1556 коек: занято — 1241, свободно — 315 койки. Занятость коечного фонда составляет 79,7%», — отметили в оперштабе.