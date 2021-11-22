Москва, 22 ноября, 2021, 09:17 — ИА Регнум. До конца нынешнего года будет получено разрешение на серийное производство модернизированного вертолета Ми-26Т2В, который является самым тяжелым в мире. Об этом 22 ноября рассказал гендиректор холдинга «Вертолеты России» государственной корпорации «Ростех» Андрей Богинский.

Дарья Антонова ИА REGNUM Ми-26

«Сейчас находимся в завершающей стадии получения литеры «О1» по базовой версии вертолета, осталось не так много полетов для завершения летных испытаний Ми-26Т2В. Мы ожидаем, что до конца года мы эти полеты сделаем и получим литеру «О1», — заявил он в интервью ТАСС.

Также Богинский отметил, что возглавляемый им холдинг уже осуществил первые поставки вертолетов Ми-26Т2В в Вооруженные силы РФ.

Отметим, Ми-26Т2В — тяжелый широкофюзеляжный транспортный вертолет грузоподъемностью 20 тонн, который оснащен интегрированным комплексом бортового радиоэлектронного оборудования НПК90−2В, позволяющим управлять винтокрылой машиной и в дневное, и в ночное время. Также бортовой комплекс обороны Ми-26Т2В обеспечивает защиту вертолета от ракетных систем ПВО.