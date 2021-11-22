Канберра, 22 ноября, 2021, 09:17 — ИА Регнум. В настоящее время эксперты в области здравоохранения Австралии предупреждают, что в ближайшие месяцы жители страны должны приготовиться к резкому скачку числа случаев гриппа, поскольку границы вновь открываются для иностранных граждан. Об этом 22 ноября сообщил телеканал Nine News.

Allergiyainfo.ru Грипп

По данным федерального министерства здравоохранения, в этом году в Австралии было зарегистрировано всего 598 лабораторно подтвержденных случаев гриппа. Эта цифра резко контрастирует с последним сезоном гриппа, предшествовавшим пандемии коронавируса в 2019 году, когда было зарегистрировано более 300 000 случаев заражения.

Но небольшое количество случаев гриппа среди иностранцев уже было обнаружено в Австралии. Доктор Шина Салливан из ВОЗ подтвердила случаи заболевания в статье в Медицинском журнале Австралии. Одними из потенциальных носителей гриппа названы прибывающие из Южной Азии, поскольку Северная территория Австралии уже пострадала от гриппа, завезенного в регион иностранцами.