Москва, , 09:14 — REGNUM Законопроект о запрете упоминания в СМИ и интернете национальности преступников, а также подозреваемых внес в Госдуму парламент Чечни, передает корреспондент ИА REGNUM 22 ноября.

«Запрещается распространение в средствах массовой информации, а также в информационно — телекоммуникационных сетях сведений о национальной принадлежности, вероисповедания и принадлежности к народам Российской Федерации лиц, причастных к совершению преступлений», — следует из текста документа.

Распространение подобных сведений расценивается как оскорбление национальных и религиозных чувств честных, добропорядочных граждан, истинно верующих людей, не имеющих никакого отношения к преступной деятельности, приводят аргументы парламентарии.

Неурегулированность этого вопроса приводит к негативным последствиям, указали они.

В средствах массовой информации и социальных сетях все чаще размещаются провокационные материалы, которые содержат отрицательную эмоциональную оценку и формируют негативную установку в отношении определенной этнической, конфессиональной группы или отдельных лиц как членов этой группы, подстрекает к ограничению их прав или к насильственным действиям против них, указали депутаты.

Инициативы вызвала неоднозначную реакцию в обществе, в комитете Госдумы по информполитике обещали учесть позицию профессионального сообщества при работе над законопроектом.

Союз журналистов России (СЖР) не поддержал идею запрета упоминать национальность преступника в СМИ.

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