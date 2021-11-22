Москва, 22 ноября, 2021, 09:12 — ИА Регнум. В Москве 22 ноября похолодает, ожидаются небольшие осадки и гололедица. Об этом сообщает центр погоды «Фобос».

Гололед на дорогах

"Сегодня утром в тылу уходящего циклона кое-где еще отзовется небольшой снег, подморозит и на дорогах образуется гололедица», — говорится в прогнозе. Днём инициатива перейдёт к антициклону, в связи с чем распогодится, но похолодание продолжится.

В утренние часы в столице возможен небольшой снег, далее без осадков, гололедица. Температура воздуха опустится до двух градусов ниже нуля, в Подмосковье — до пяти градусов мороза. Ветер порывистый.