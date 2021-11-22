Канберра, , 09:14 — REGNUM В преддверии Рождества в Австралии снова предупредили жителей страны о перебоях в работе крупнейшей курьерской компании FedEx после того, как ее сотрудники в очередной раз объявили о массовых забастовках по всей стране. Об этом 22 ноября сообщил телеканал Nine News.

Самолет компании FedEx в аэропорту «Нарита» (сс) lkarasawa

Прекращение работы произойдет 22 ноября в Новом Южном Уэльсе и Западной Австралии, с 23 ноября забастовки начнутся в Виктории и Тасмании, а 24 ноября — в Квинсленде и Южной Австралии.

Правление компании отстранит бастующих рабочих на две полные смены, лишив их заработной платы. В Совете профсоюзов Австралии предупредили, что в преддверии Рождества австралийцы столкнутся с «серьезными проблемами».

«FedEx зарабатывала 18 миллионов долларов в день во время пандемии, получая огромную прибыль. Теперь они отказываются делиться крошечной частью этой прибыли с рабочими, которые рисковали своим здоровьем, чтобы компания могла ее получить», — заявила в интервью телеканалу секретарь Совет профсоюзов Австралии Салли Макманус.