Кабул, , 09:12 — REGNUM «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) заявляет, что на профессора университета, который резко критиковал группировку в прямом эфире телепрограммы в Кабуле, нападений не было.

«Слухи о нападении на профессора Кабульского университета Файзуллу Джалала не соответствуют действительности, и он опроверг это по телефону», — написал в Твиттере заместитель официального представителя «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) Ахмадулла Ватик.

Файзулла Джалал, профессор права в Кабульском университете, который резко критиковал талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) во время прямых дебатов TOLOnews на кабульском телевидении с Мохаммадом Наимом, представителем талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в Дохе, подвергся нападкам со стороны политического аналитика.

Видеозапись части выступления профессора университета попала в заголовки афганских пользователей социальных сетей, которые беспокоятся за его жизнь из-за его откровенных высказываний.

Джалал раскритиковал талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и призвал их «реформировать себя, поскольку все люди бегут из Афганистана».

Телеведущий был вынужден прервать передачу.

Профессор университета также критиковал предыдущие афганские правительства в течение последних двух десятилетий и всегда откровенно высказывался в своих выступлениях на телевидении.