Москва, 22 ноября, 2021, 09:25 — ИА Регнум. Цена на красную икру в России превысила 5 тыс. рублей за 1 кг. Такое значение — исторический максимум, следует из данных Росстата.

(сс) Marco Verch Красная икра

В октябре розничные цены на лососевую икру впервые поднялись выше 5 тыс. рублей за килограмм, таких цен в России не было ни разу. С 2000 года красная икра подорожала в 7,4 раза. В октябре 2000 года её продавали в среднем по 675,2 рубля за килограмм.

В Росрыболовстве прогнозировали, что икра подешевеет в конце лета и осенью на фоне увеличения добычи лососевых, отмечает РБК. Однако выросла в цене и икра, и красная рыба: в охлажденном и мороженом виде она стала стоить в октябре 845,3 рубля за 1 кг вместо 726,9 рубля годом ранее (+16%).

В ноябре 2020 года красная икра стоила в среднем 4 тыс. руб. за 1 кг. Тогда цена поднялась выше прежнего максимума, зафиксированного в августе 2018 года — 3,9 тыс. рублей.

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