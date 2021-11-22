Пермь, 22 ноября, 2021, 09:11 — ИА Регнум. В Пермском крае с 22 по 26 ноября синоптики прогнозируют колебание температуры воздуха и снегопады.

Sochiadm.ru Мороз

По данным научного проекта «Метеоролог и Я», с 22 ноября начнется похолодание. Облачная погода и снегопады сохранятся в течение всей недели.

Пик морозов придется на ночь 25 ноября. В большинстве районов температура воздуха понизится до −15…−20°С. В отдельных муниципальных образованиях столбик термометра может опуститься до — 25 °C. Днём вновь ожидается −8…−13°С.

Вечером 26 ноября начнется потепление в связи с приходом на территорию края обширного западного циклона. Ожидается слабая оттепель с температурой воздуха до 0…+1°С.