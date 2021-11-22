Магас, , 09:11 — REGNUM В Ингушетии в 2022 году планируется открыть центр для одаренных детей. В нем будут получать образование дети, наделенные особыми способностями и талантами. Ежемесячно для обучения в центре будет набираться группа численностью до ста человек. Об этом сообщила министр образования и науки республики Эсет Бокова.

Дети Дарья Антонова © ИА REGNUM

По её словам, этот образовательный проект будет создан по образцу центра «Сириус» в Сочи. В нем будут развивать особые таланты детей в сфере науки, спорта, культуры.

В настоящее время ведется работа по реализации проекта, выбрано здание в столице республики, закупается необходимое оборудование, для чего выделено 225 млн рублей, пишет ТАСС. Открытие центра запланировано на 1 сентября будущего года.

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