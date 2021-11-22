Горно-Алтайск, , 09:10 — REGNUM В Республике Алтай по факту гибели трёх человек при пожаре в частном доме возбуждено уголовное дело. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе следственного управления СКР по региону, в доме находились трое взрослых и ребёнок 2013 года рождения.

Пожар в Горно-Алтайске Следственное управление СКР по Бурятии

Предварительно установлено, что взрослые — хозяйка дома с сожителем и братом распивали в это время спиртное. Около 15 часов дня сожитель обнаружил возгорание в месте установки печи и попытался его потушить.

«Несмотря на принимаемые меры, огонь быстро распространился. Из-за густого дыма мужчина не смог найти находившихся в доме людей, и ему пришлось покинуть горящее жилище. Оставшиеся в доме женщина с сыном и их гость погибли», — отметили в управлении.

Выяснилось, что дом отапливался угольно-дровяной печью. По данным сотрудников МЧС, пожар произошёл из-за нарушения правил пожарной безопасности при его установке и эксплуатации.

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