Киев, , 09:10 — REGNUM Запуск газопровода «Северный поток — 2» («СП-2») задержан во многом из-за усилий украинских властей. Об этом 22 ноября заявил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба в эфире телеканала «Украина 24».

Дмитрий Кулеба Mfa.gov.ua

«Северный поток — 2» давно должен был быть запущен и заработать, но то, что он до сих пор не работает, и мы с ним боремся, это результат наших общих усилий. Мы вместе с партнерами существенно затормозили реализацию этого проекта», — сказал он.

Также Кулеба отметил, что Европейский союз, Еврокомиссия и власти Украины и дальше будут требовать, чтобы трубопровод «СП-2» подчинялся нормам Третьего энергетического пакета ЕС.

Как сообщало ИА REGNUM, 18 ноября журналист Леонид Бершидский в статье для Bloomberg заявил, что российский газопровод «Северный поток — 2» якобы будет гарантированно уничтожен в случае полномасштабного вторжения России на Украину.