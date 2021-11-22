Токио, , 09:09 — REGNUM Возможной причиной того, что последняя самая большая волна коронавирусной инфекции в Японии, вызванная сверхконтагиозным «Дельта"-штаммом, внезапно прекратилась, могло стать «самоуничтожение» «Дельта"-варианта COVID-19. Такие выводы сделали местные учёные. Об этом сообщил профессор Национального института генетики Итуро Иноуэ, пишет Japan Times.

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До этого на протяжении трёх месяцев страна обновляла рекорды суточной заболеваемости. Так, число заболевших достигало 26 тысяч. При этом в последние недели этот показатель едва достигает 200 случаев.

По мнению учёных, это может быть связано с множеством факторов, в том числе высоким показателем вакцинации (75,7%), а также мерами социального дистанцирования и ношением масок.

Однако главная причина может быть связана с генетическими изменениями, которые коронавирус претерпевает во время размножения со скоростью около двух мутаций в месяц. Так, как заявил Итуро Иноуэ, «Дельта"-вариант коронавируса в Японии накопил слишком много мутаций в исправляющем ошибки, неструктурном белке вируса, называемом nsp14, что при попытках вовремя их исправить «штамм самоуничтожился».

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее правительство Японии решило обеспечить 37 тыс. больничных коек для больных COVID-19 к концу ноября и увеличить их доступность на 30% по сравнению с пиковым уровнем прошлой волны пандемии.