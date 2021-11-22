Сидней, Австралия, , 09:13 — REGNUM В Сиднее будет создана новая межведомственная группа полицейских для борьбы с одними из самых опасных организованных преступных группировок мира, чья деятельность распространилась по всему австралийскому штату Новый Южный Уэльс и за его пределами. Об этом 22 ноября сообщил телеканал Nine News.

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Южноамериканские и мексиканские наркокартели, китайские JGU, итальянская мафия и банды байкеров станут целью совместной операции «Фобетор», объединяющей федеральную полицию Австралии, полицию Нового Южного Уэльса и Австралийскую комиссию по разведке в криминальной среде. Базирующаяся в Сиднее команда из 20 человек будет бороться с ОПГ, которые занимаются контрабандой оружия и огромных партий запрещенных наркотиков в Новый Южный Уэльс, а также отмывают миллиарды «грязных денег».

Ход операции «Фобетор» был предан огласке 22 ноября, когда полицейские предъявили обвинение жителю Сиднея после того, как они изъяли 1100 литров псевдоэфедрина — химического вещества, которое используется при производстве наркотика.

Отмечается, что операция «Фобетор» основана во многом на опыте операции «Айронсайд», в ходе которой австралийская полиция и американское ФБР обманом заставили сотни преступников использовать платформу для обмена зашифрованными текстовыми сообщениями, которой управляли полиция и агенты спецслужб.