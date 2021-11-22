Ульяновск, , 09:07 — REGNUM В Ульяновской области произошла ещё одна крупная авария на трассе холодного водоснабжения. Это следует из данных регионального управления МЧС.

Старые трубы коммуникации Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

По сведениям ведомства, 21 ноября в Димитровграде произошёл порыв трубы холодного водоснабжения диаметром 250 миллиметров. О происшествии стало известно в 13:10 часов.

Спасатели сообщают, что из-за аварии частично был отключен от холодного водоснабжения жилой сектор по улицам Братская и Гвардейская — без воды оставались 27 многоквартирных домов, где проживают 3270 человек.

«Ремонтно-восстановительные работы завершены в 21 ноября в 22:18», — говорится в сообщении ГУ МЧС.

Как сообщало ИА REGNUM, 19 ноября в полдень в Ульяновске в посёлке Вырыпаевка прорвало трубу холодного водоснабжения диаметром без холодной воды остались 5280 человек.

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