Канберра, , 09:08 — REGNUM Новым главным санитарным врачом Квинсленда (северо-восток Австралии) станет доктор Джон Джеррард. Анонсируя назначение в ходе пресс-конференции, премьер-министр штата Анастейша Палащук сказала, что Джеррард сыграл ведущую роль в борьбе с пандемией коронавируса в качестве эксперта по инфекционным заболеваниям. Об этом 22 ноября сообщил телеканал Nine News.

Австралия Ольга Шклярова © ИА REGNUM

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Напомним, что ранее доктор Криспин Хайкович неожиданно отказался от должности в Квинсленде за три дня до того, как он должен был быть приведен к присяге. Это произошло после того, как предыдущий главный санитарный врач Жаннетт Янг стала губернатором штата.

«Мы очень рады объявить, что доктор Джон Джеррард станет нашим новым главным санитарным врачом», — заявила на камеры Палащук.

Джеррард официально приступит к своим обязанностям с середины декабря.