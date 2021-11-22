Екатеринбург, 22 ноября, 2021, 09:06 — ИА Регнум. В Свердловской области в начале рабочей недели ожидают похолодание. Столбики термометров опустятся до — 19. Кроме того в регион придут метели, сообщили в Уральском Гидрометцентре.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Морозы

В начале недели стоит ожидать снегопады. Они могут продлиться 3 дня, до 25 ноября. Самым морозным днем в регионе станет вторник. В ночь на среду столбики термометра могут показать — 19 градусов в отдельных районах области. Днем этого же дня станет теплее, — 14.

В самом Екатеринбурге не стоит ожидать серьёзных холодов. Температура здесь не опустится ниже — 12 градусов.

Отметим, что 21 ноября погода не способствовала благоприятным условиям на дороге. В области за этот день произошли десятки аварий из-за гололеда.