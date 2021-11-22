Екатеринбург, , 09:03 — REGNUM На Серовском тракте 21 ноября произошло смертельное ДТП. Пьяный водитель при обгоне не справился с управлением и налетел на встречный автомобиль. Один человек погиб, сообщили УГИБДД ГУ МВД России по Свердловской области.

ДТП

Иван Шилов © ИА REGNUM

Встречную машину отбросило на скалу. В ней находились три пассажира, все они госпитализированы. Водитель автомобиля погиб.

Виновник аварии отделался лишь испугом. Оказалось, что мужчина был пьян. На данный момент решается вопрос о возбуждении уголовного дела.