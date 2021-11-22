Ереван, 22 ноября, 2021, 09:01 — ИА Регнум. В Ереване утром 22 ноября протестующие перекрыли движение на основных улицах столицы, привлекая внимание к ситуации на армяно-азербайджанской границе. Об этом сообщает агентство «Новости Армении».

ИА REGNUM Армения

По данным журналистов, участники акции выступают против подписания между руководством Армении и Азербайджана соглашения о делимитации и демаркации границы на условиях, противоречащих армянской стороне. Они утверждают, что между Ереваном и Баку якобы идут соответствующие закрытые переговоры.

Сообщается, что полиция призывает протестующих разойтись. Участников акции начали задерживать.

Стоит отметить, что в Ереване на 17:00 (16:00 мск) 22 ноября объявлена акция протеста. Организатором мероприятия выступила партия «Зартонк» («Возрождение»).

"Наша борьба нацелена на сохранение государственности. Безопасность страны — в руках каждого из нас, от Сюника до Тавуша, от Ширака до Арцаха», — написал в соцсети Facebook лидер партии Ара Зограбян, анонсируя акцию.