Самара, 22 ноября, 2021, 09:03 — ИА Регнум. Понижение температуры воздуха до — 15 °C ожидается в Самарской области. Об этом 22 ноября сообщает пресс-служба Приволжского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

Мороз

Сообщается, что ночью 22 ноября в регионе ожидается небольшой снег, гололедица, температура воздуха может понизиться до — 8 °C. Днем в Самарской области существенных осадков не ожидается, воздух может прогреться до — 1 °C.

Ночью 24 ноября в регионе также осадков не ожидается. Столбик термометра может упасть до отметки — 15 °C. Днем может потеплеть до — 6 °C.