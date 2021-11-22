Москва, 22 ноября, 2021, 09:01 — ИА Регнум. В двух административных округах Москвы — ЦАО и ЮАО — заработали маршруты обновленной сети «Магистраль». Изменилось около 200 маршрутов, сообщается на портале мэра столицы.

Департамент транспорта Москвы Автобус. Москва

Благодаря изменениям маршрутов, перенастройке светофоров и созданию выделенных полос для жителей двух округов Москвы время в пути сократится на 30−40%.

В других районах столицы изменения будут вводить поэтапно с учетом пожеланий от жителей. В 2022 году изменения начнутся по всей Москве — это около 1000 действующих маршрутов.

Как сообщало ИА REGNUM, в Москве пассажиропоток автобусов сети «Магистраль» «М2» и «М9» увеличился в три раза.

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