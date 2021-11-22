Пермь, , 08:59 — REGNUM В Пермском крае замерзает коттеджный поселок «Южный ветер», расположенный в селе Култаево Пермского района. Из-за перебоев с электроснабжением у людей отключается свет, вода и тепло. Об этом сообщает портал Properm.ru.

Холода Иван Шилов © ИА REGNUM

Поселок не газифицирован. Он полностью зависит от электроснабжения. Проведение газа запланировано только на 2022 год. Жители признаются, что из-за сложившейся ситуации некоторые бросают дома и переезжают в арендованные квартиры.

«Напряжение 100 Вольт! Конечно, не работает ни один электроприбор, котлы не тянут. У нас еле-еле отопительный работает, 14 градусов в доме! У нас дети, и мы замерзаем», — сказал хозяин дома в поселке.

В пресс-службе филиала «Россети — Урал» — «Пермэнерго» отметили, что после жалоб жителей проведены замеры параметров электросети. Запланированы работы по переводу нагрузок с одной трансформаторной подстанции на другую, что должно улучшить качество электроснабжения.