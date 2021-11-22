Магас, 22 ноября, 2021, 08:57 — ИА Регнум. В проекте постановления Совета Федерации, принятого по итогам «часа Республики Ингушетия» отражены все основные проблемы региона. Власти республики рассчитывают на существенную помощь государства по вынесенным на обсуждение профильных комитетов вопросам. Об этом заявил председатель правительства Ингушетии Владимир Сластенин, комментируя итоги прошедшего в Совфеде мероприятия.

Дарья Антонова ИА REGNUM Финансы

Так, по словам Сластенина, для оказания помощи Ингушетии республику предложено включить в список десяти субъектов РФ с самыми низкими коэффициентами финансовой обеспеченности.

«В ходе работы шести комитетов были обсуждены вопросы именно проблемные, сенаторы заинтересованно искали решение этих вопросов. Самый главный вопрос по финансированию решался на заседании в комитете по бюджету. Было предложено рассмотреть возможность включить Ингушетию в список десяти республик, которым оказывается финансовая помощь как регионам с самым низшим коэффициентом финансовой обеспеченности. В Ингушетии он составляет 0,6 на человека», — цитирует Сластенина пресс-служба правительства региона.

Напомним, Ингушетия представляла свой потенциал в верхней палате российского парламента с 17 по 19 ноября.