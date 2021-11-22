Екатеринбург, , 08:58 — REGNUM Уральского автохама признали виновным в угрозе убийством. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.

Суд



Во время очередного конфликта мужчина вступил в перепалку с водителем Mitsubishi Lancer. Якобы автохам разбил машину потерпевшему и угрожал ему убийством. Игорь Н. предстал перед судом сразу по ряду обвинений. Ему вменяли совершение преступлений, предусмотренных статьей 167 УК РФ («Умышленное повреждение и уничтожение чужого имущества»), статьей 213 УК РФ («Хулиганство») и статьей 119 УК РФ («Угроза убийством»). По двум статьям гражданина оправдали.

По статье «Угроза убийством» Берёзовский суд признал мужчину виновным. Ему назначили наказание в виде 1 года 6 месяцев лишения свободы.