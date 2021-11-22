Ташкент, 22 ноября, 2021, 08:54 — ИА Регнум. Узбекистан намерен организовать три новых внешних интернет-канала, что позволит разгрузить действующую сеть. Об этом сообщает Podrobno.⁠uz со ссылкой на минюст Узбекистана.

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«Документом предусмотрено создание через существующие пункты пересечения границы международных магистральных каналов по направлениям «Узбекистан — Афганистан — Пакистан», «Узбекистан — Киргизия — Китай» и «Узбекистан — Туркмения — Азербайджан — Турция», — говорится в публикации.

Отмечается, что также будут приняты меры для создания новых точек доступа и взаимного обмена интернет-трафиком с КНР.

«В результате до 2023 года пропускная способность международного канала передачи данных увеличивается в 3,5 раза, сеть передачи данных будет расширена за счет строительства 150 тысяч км волоконно-оптических линий связи», — отмечает издание.