Сеул, 22 ноября, 2021, 08:54 — ИА Регнум. В период с 1 по 20 ноября экспорт товаров из Южной Кореи вырос на 27,6%%, до $39,86 млрд. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей Таможенной службы страны.

Pixabay.com Экспорт

Согласно опубликованным данным, среднесуточный экспорт также вырос на 23,7%.

Экспорт полупроводников вырос на 32,5%, судов — на 252,2%, нефтепродуктов — на 113,6%. С другой стороны, экспорт автомобилей, напротив, сократился на 1,9%.

Экспорт в Китай увеличился на 24,2%, в США — на 8,9%, во Вьетнам — на 17,1%, в ЕС — на 13,1%, в Японию — на 25,2%, на Тайвань — на 41,4%.

Импорт в Южную Корею с 1 по 20 ноября также вырос на 41,9%, до $39,79 млрд. Торговый дефицит составил $730 млн.