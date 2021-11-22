В Мурманской области план по ковид-вакцинации выполнен на 64%
Мурманск, 22 ноября, 2021, 08:51 — ИА Регнум. В Мурманской области вакцинацию от коронавирусной инфекции прошли около 297 тысяч человек, это 64% взрослого населения. Об этом в ходе оперативного совещания в правительстве региона сообщил глава минздрава Дмитрий Панычев, передает корреспондент ИА REGNUM.
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Вакцинация
«Прививочную кампанию в регионе обеспечивают 49 бригад и продолжают ежедневную работу мобильные пункты в торговых центров. За прошедшую неделю там привились около трех тысяч человек», — сообщил чиновник.
Как сообщало ИА REGNUM, в Мурманской области на лечении с ковидом находятся 17 тысяч человек.