Мурманск, 22 ноября, 2021, 08:51 — ИА Регнум. В Мурманской области вакцинацию от коронавирусной инфекции прошли около 297 тысяч человек, это 64% взрослого населения. Об этом в ходе оперативного совещания в правительстве региона сообщил глава минздрава Дмитрий Панычев, передает корреспондент ИА REGNUM.

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«Прививочную кампанию в регионе обеспечивают 49 бригад и продолжают ежедневную работу мобильные пункты в торговых центров. За прошедшую неделю там привились около трех тысяч человек», — сообщил чиновник.

Как сообщало ИА REGNUM, в Мурманской области на лечении с ковидом находятся 17 тысяч человек.