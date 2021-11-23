23 ноября 2021 | Время чтения 4 мин

В испанском Кадисе уже неделю продолжаются забастовки металлургов, направленные против крупных предприятий и корпораций. Соцсети бурно обсуждают события на юге Испании.

Александр Умрихин, , 00:01 — REGNUM В испанской провинции Кадис (автономное сообщество Андалусия) продолжается бессрочная забастовка металлургов, начавшаяся 16 ноября. Рабочие собрались у стен таких предприятий, как Navantia, Dragados и Airbus, их работа была парализована.

Полиция Иван Шилов © ИА REGNUM

В первый же день забастовок произошли столкновения участников акций протеста и полиции. По меньшей мере четверо полицейских пострадали в результате столкновений, один протестующий был задержан.

Переговоры между профсоюзами и представителями компаний-работодателей, продлившиеся около восьми часов, результатов не принесли. При этом, по словам главы Федерации работодателей металлургической промышленности Кадиса Хосе Муньоса, на этой встрече работодатели сделали «огромные шаги» в поисках новых путей, чтобы пойти на уступки профсоюзам.

По его словам, профсоюзы выдвинули ряд требований, в числе которых — повышение заработной платы с 2021 года в соответствии с индексом потребительских цен, чтобы не потерять покупательную способность. Также был выдвинут ряд требований по финансовым подходам компаний.

Впоследствии протестующие перекрыли несколько улиц и мост Конституции, заблокировав транспортное сообщение с муниципалитетом Пуэрто-Реаль. В прибывших на место акции полицейских начали кидать камни, а те ответили резиновыми пулями. Кроме того, демонстранты устроили сидячую забастовку на центральном проспекте города, частично парализовав движение.

Цитата из видео Столкновения между полицией и рабочими во время протестов металлургов в Кадисе YouTube- канал La Vanguardia

В испанском сегменте социальных сетей бурно отреагировали на события в Кадисе.

«Улицы — наши, кто бы нами ни управлял», — пишет пользователь Facebook Juani Montes.

«Вы должны спросить поборников великой демократии, когда они собираются осудить это правительство», — напоминает Frank Baldemira.

«Забастовка металлургов в Кадисе имеет непосредственное отношение к вам, она будет определять трудовую судьбу этой страны, и если вы считаете себя наемным работником, вы должны проявить солидарность. От её исхода зависит ваше будущее», — объясняет Mariano López Ureña.

«Мы рабочие, а не преступники», — скандируют металлурги вдоль главного проспекта. Их борьба означает, что мы все еще живы, что наша кровь все еще кипит. Их победа — это победа всего региона, провинции, Андалусии и рабочего класса», — пишет в Instagram представительница левого альянса Adelante Andalucía Тереса Родригес.

«Конечно же! Полиции не нужно было быть такой яростной — CDR [Comités de Defensa de la República, Комитет по обороне республики — организация добровольцев, оказывающих содействие референдуму в Каталонии в 2017 году — прим. ИА REGNUM] было позволено все, а СМИ молчали, как путаны, и теперь они говорят, что неправильно блокировать дороги, потому что это затрагивает права людей, но идиоты — независимые вандалы могут бросать булыжники, жечь машины и грабить магазины. При всем моем уважении идите к черту, господин Марласка», — пишет jlas_pj, косвенно обращаясь к главе МВД Испании.

Цитата из видео Столкновения между полицией и рабочими во время протестов металлургов в Кадисе YouTube- канал La Vanguardia

«Забастовка #DelMetalStrike продолжается, и из Севильи мы продолжаем выражать всю нашу поддержку пострадавшим рабочим. Да здравствует борьба рабочего класса!» — пишут представители группировки футбольных фанатов испанской «Севильи» Biris Norte, которые вывесили баннер в поддержку бастующих металлургов.

«Если вы критикуете мобилизацию #HuelgaDelMetal, то одно из двух: либо вы богач из Patronal, который стремится только к прибыли и не повышает зарплату своим рабочим, либо вы идиот. Культурная битва была проиграна, когда рабочие решили отстаивать те же интересы, что и их боссы, и так называемый средний класс обречен на исчезновение. В США люди, зарабатывающие более 350 000 евро, считаются средним классом… Если вы не зарабатываете столько, возможно, вы ближе к бедности, чем вы себе представляете, и вам следует больше идентифицировать себя с протестующими в Кадисе», — пишет карикатурист inakiyfrenchy76.

«Я думаю, что сейчас самое опасное — это СМИ, а точнее, СМИ клеветы или манипуляции. Это жестоко! То, как об этом рассказывают по телевидению, отвратительно», — сердится estrella_gonzalez69

Цитата из видео Столкновения между полицией и рабочими во время протестов металлургов в Кадисе YouTube- канал La Vanguardia

«Мы должны наслаждаться тем, за что мы проголосовали. И тем, чем нам еще предстоит насладиться. Бороться еще есть за что. Больше сил, и не унывайте, продолжайте в том же духе», — подбадривает всех arcosfernandezmiguel.

«Ну, ни шагу назад, и профсоюзы должны делать то, что говорят рабочие, а не наоборот — ведь они [профсоюзы] продажные, и главное, чтобы с ними [рабочими] не случилось так, как с нами, шахтерами, в 2012 году, когда мы вымрем, а регионы будут в нищете и без будущего», — пишет hefreyy8.

«Горжусь народом Кадиса в его борьбе за металлургическую промышленность. [Другие] хотят, чтобы мы были парком развлечений Европы, без промышленности и экономической независимости. Этого нельзя допустить», — уверен Фото профиля jorgesesmero.

«Понятно, что вы делаете это, потому что несправедливо то, что они делают с вами, но в этом нет необходимости, ведь таким образом вы раздражаете других людей, блокируя улицы, и в зависимости от случая это может быть серьезным», — сомневается _frann_mrtee.