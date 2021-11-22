Токио, 22 ноября, 2021, 08:49 — ИА Регнум. Третий реактор расположенной на западе Японии АЭС «Иката», работа которого была остановлена в декабре 2019 года, будет перезапущен 2 декабря компанией-оператором. Об этом 22 ноября сообщается в заявлении на сайте оператора.

Seogan.ru АЭС «Иката»

Уточняется, что такое решение было принято после проверки безопасности систем остановленного в 2019 году энергоблока. Также указывается, что подача электроэнергии с АЭС будет возобновлена с 6 декабря.

Отметим, третий реактор АЭС «Иката» был остановлен в декабре 2019 года из-за иска местных жителей, которые заявили о риске землетрясений и извержения вулкана в районе электростанции. При этом в марте нынешнего года такое решение было отменено судом после рассмотрения доводов Shikoku Electric Power об отсутствии реальных доказательств возможности природных катаклизмов около АЭС.