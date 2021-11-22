Оренбург, 22 ноября, 2021, 08:49 — ИА Регнум. Голосование за отзыв мандата депутата Госдумы у экс-мэра Оренбурга Владимира Ильиных набирает обороты. На сегодняшний день (утро 22 ноября) петицию поддержали уже более 12 тысяч человек, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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Участники петиции, где люди голосуют активно, надеются на ответную реакцию со стороны президента России Владимира Путина, председателя правительства РФ Михаила Мишустина, генпрокурора Игоря Краснова, Госдумы. Именно им адресована созданная петиция.

Между тем эксперты полагают, что активное голосование не приведет к желаемому результату. Ильиных останется в Госдуме.

Как уже сообщало ИА REGNUM, получение мандата бывшим главой Оренбурга вызвало мощную негативную волну со стороны оренбуржцев. Горожане во время руководства Ильиных областным центром давали его работе нелестные характеристики. Чиновник руководил муниципалитетом менее двух лет, прибыв в Оренбург из Екатеринбурга. С мая по сентябрь 2021 года Владимир Ильиных практически не появлялся на работе, будучи то на больничном, то в отпуске. В Госдуму Владимир Ильиных прошел по партспискам «Единой России», когда первая четверка отказалась от депутатства.