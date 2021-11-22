Ташкент, 22 ноября, 2021, 08:49 — ИА Регнум. Финальные мероприятия проекта «Save Aral» в минувшие выходные в столице Узбекистана. Об этом 22 ноября сообщила корреспонденту ИА REGNUM представитель Федерации лёгкой атлетики Узбекистана

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По ее словам, состоялись спортивная эстафета экиден и массовый благотворительный забег.

«Проведение спортивных благотворительных забегов «Save Aral» призвано привлечь внимание широкой общественности к экологической катастрофе, связанной с высыханием Аральского моря и повлёкшей за собой ряд экологических, социально-экономических и демографических проблем в регионе», — отметила собеседник агентства.

Кроме того, заявила она, проект «Save Aral» также направлен на популяризацию здорового образа жизни среди населения, привлечение молодого поколения к физической культуре и спорту, интеграцию людей с ограниченными возможностями в активную социальную жизнь.

В 2019 году состоялись первые забеги «Save Aral» в 6 городах Узбекистана, в 2020 — в 16 городах, в 2021 году охвачено 10 городов и финальной точкой стал Ташкент.